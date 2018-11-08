8.5 ملايين دينار أرباح «طيران الجزيرة» في 9 أشهر

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة طيران الجزيرة أمس عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2018، معلنة عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 38.4% وارتفاع عدد المسافرين بنسبة 44.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 8.5 ملايين دينار كويتي لهذه الفترة.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ، مروان بودي: «لقد حققت شركة طيران الجزيرة نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي منذ بداية العام، وذلك على الرغم من مواصلة ارتفاع أسعار الوقود لتسجل ارتفاعاً بنسبة 35% في الربع الثالث مقارنة بالربع ذاته من عام 2017 واستمرار البيئة التنافسية في قطاع الطيران».

وأضاف بودي: «واختتمت الشركة فترة التسعة أشهر من العام من دون ديون، كما نجحت في توسيع قاعدة عملائها عبر إطلاق وجهات جديدة تخدم شبه القارة الهندية وتبليسي والمدينة المنورة، فيما قامت بتعزيز تجربة السفر بفضل مبنى الركاب الجديد الذي افتتحته الشركة في مطار الكويت الدولي ليكون أول مبنى مملوك من قبل شركة طيران في الشرق الأوسط. وتسلّمت طيران الجزيرة أيضاً طائرة جديدة من طراز إيرباص A320 وأول طائرة إيرباص A320neo يتم تسليمها في الشرق الأوسط».