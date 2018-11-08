140 % نمو أرباح «أرابتك» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

سجلت «أرابتك القابضة» صافي أرباح 181 مليون درهم نهاية التسعة أشهر الأولى بنمو 140 % مقارنة بـ 75 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها حققت زيادة في إيراداتها في تلك الفترة 13% إلى 7.15 مليارات درهم مقارنة بـ 6.34 مليارات في التسعة أشهر الأولى من 2017. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية 6% إلى 232.7 مليون درهم مقابل 246.7 مليوناً خلال التسعة أشهر الأولى 2017.

وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد الإنشاء بلغت 16.4 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2018، بما يعكس التركيز المتزايد على قطاعات البينة التحتية الاجتماعية والاقتصادية والقطاع الصناعي وتدعم حافظة المشاريع فرصة قوية للفوز بمناقصات بقيمة 45.8 مليار درهم في الأسواق التي تزاول فيها أرابتك عملياتها.