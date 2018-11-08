2.5 مليار إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن ارتفاع حجم إنفاقهما على الشبكات إلى 2.48 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 7.9% مقارنة بنحو 2.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

ووفق رصد تحليلي لـــ«البيان الاقتصادي» استناداً إلى البيانات المالية للشركتين المنشورة على سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

فإن تكاليف الشبكات لشركة «اتصالات» وصلت إلى 1.93 مليار درهم في تسعة أشهر بزيادة 9% مقارنة بنحو 1.77 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 553.2 مليوناً بزيادة 4.3% مقارنة بنحو 530.5 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2017.

وعملت الشركتان خلال السنوات الماضية على مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات، ورصدت «اتصالات» نحو 3.6 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

وتقول «اتصالات» إن نفقاتها الرأسمالية الموحدة في دولة الإمارات ارتبطت في الربع الثالث من العام الجاري بتعزيز البنية الأساسية للشبكات لدعم تدفقات الإيرادات الجديدة إضافة إلى تعزيز قدرة الشبكات وصيانتها.

الإيرادات والنفقات

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 49.36 مليار درهم في 9 أشهر الأولي من العام الحالي موزعة بواقع 39.3 ملياراً لـ«اتصالات» و10.01 مليارات لـ«دو»، وذلك في مقابل نحو 47.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 1.63 مليار درهم أو ما نسبته 3.4%.

وتوزعت إيرادات «اتصالات» بواقع 20.23 مليار درهم للهاتف المتحرك و12.24 ملياراً للهاتف الثابت و1.6 مليار إيرادات من بيع معدات اتصالات ومعدات أخرى، إضافة إلى إيرادات أخرى بنحو 5.28 مليارات درهم، بينما توزعت إيرادات «دو» بنحو 6.02 مليارات درهم للهاتف المتحرك و1.72 مليار للهاتف الثابت و1.6 مليار إيرادات البيع بالجملة وإيرادات أخرى بنحو 667.8 مليوناً.

ووصلت النفقات التشغيلية للشركتين خلال 9 أشهر إلى 31.19 مليار درهم منها 25.4 ملياراً لاتصالات مع استحواذ تكاليف البيع المباشر والاستهلاك على النسبة الأكبر من النفقات ونحو 5.78 مليارات لدو واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

وبلغت الأرباح الصافية للشركتين نحو 8 مليارات درهم موزعة بواقع 6.59 مليارات لاتصالات و1.4 مليار لدو، وذلك في مقابل أرباح بنحو 7.72 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 3.53% أو ما يعادل 273 مليون درهم.

الأصول

ووصلت أصول الشركتين غير المتداولة إلى 88.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي منها نحو 79.012 مليار درهم أصول غير متداولة لاتصالات ونحو 9.17 مليارات درهم لدو. بينما وصلت أصول الشركتين المتداولة إلى 52.1 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 56.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وكان لاتصالات منها نحو 45.19 مليار درهم ونحو 6.9 مليارات درهم لدو.

وبلغ عدد المشتركين الإجمالي لمجموعة «اتصالات» نحو 144 مليون مشترك مع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 4.5 ملايين خلال 12 شهراً الماضية نتيجة نمو قوي في عدد المشتركين في كل من المغرب، وساحل العاج، وبنين، وجمهورية توغو، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، وباكستان، فيما لم تعلن «دو» عن عدد مشتركيها.

16.08

استحوذت دولة الإمارات على النصيب الأكبر من إيرادات «اتصالات» في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 24.09 مليار درهم فيما بلغت الإيرادات من المغرب نحو 6.09 مليارات درهم، و2.07 مليار درهم من مصر و2.94 مليار درهم من باكستان و5.07 مليارات درهم إيرادات أخرى.