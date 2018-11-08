الشارقة تفوز بجائزة لإصدارها سندات بـ 2 مليار يوان

المصدر: دبي- البيان

فازت حكومة الشارقة، أمس، بجائزة «صفقة العام لتمويل الديون السيادية» في حفل توزيع لجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجموعة جي ف سي الإعلامية.

وذلك تقديراً لإصدارها الناجح لسندات الباندا بقيمة 2 مليار يوان صيني، ما يعادل 316 مليون دولار أميركي.وتشكل هذه الجائزة اعترافاً بنجاح الجهود المتواصلة لإمارة الشارقة منذ فبراير 2018، بعد استكمال عملية موافقة طويلة وإجراءات جديدة مقارنة بالأسواق العالمية.

والحصول في نهاية المطاف على نتيجة مالية ممتازة، من خلال إصدار الإمارة أول سندات مقومة باليوان الصيني لجهة حكومية في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز أهمية الإمارة بين المستثمرين الصينيين.

وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي يدبي، تسلّم وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، الجائزة المرموقة.

وقال الصايغ تعليقاً على الجائزة: «يشرفنا الحصول على هذا التقدير الكبير لنجاحنا في إصدار سندات الباندا بما يعادل 2 مليار يوان صيني في فبراير 2018 لأول صفقة من نوعها في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الجائزة الكفاءة المهنية والالتزام والمعرفة بإدارة الديّن العام لفريقنا بأكمله».