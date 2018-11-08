«إف.إكس.تي.إم»: توقعات النمو المتفائلة تغري بالاستثمار في الأسهم المحلية

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال جميل أحمد، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات وأبحاث السوق لدى «إف.إكس.تي.إم»، إن التوقعات المتفائلة بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات ستؤدي إلى إغراء المستثمرين للاستثمار في أسواق الأسهم كنتيجة لزيادة الثقة بعد هذه الأنباء الإيجابية.

وكان معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، توقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.2 % العام المقبل مقابل 2.8% العام الجاري بزيادة 1.4% بدعم ارتفاع أسعار ونمو الأنشطة غير النفطية.

وأضاف أحمد في إفادة لـ«البيان الاقتصادي» عبر البريد الإلكتروني، إن من أهم المزايا التي تتمتع بها الإمارات مقارنة بالكثير من نظرائها من الأسواق الناشئة العالمية هو انخفاض مقدار التأثر بالتقلبات التي تتعرض لها الأسواق المالية بفضل ربط عملتها بالدولار الأميركي والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على التوقعات الاقتصادية.

وتابع: «من الأمور التي تُحسب للدولة تلك الأنباء الخاصة بالنمو الاقتصادي في وقت تشهد فيه الكثير من التوقعات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم تعديلاً هبوطياً بسبب القدر الكبير من الغموض على الصعيد العالمي».