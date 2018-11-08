بنك الاستثمار الدولي يحقق 18 % عائداً داخلياً من تخارج في طائرة إيرباص

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الاستثمار الدولي، وهو مصرف استثماري إسلامي مقره في مملكة البحرين، عن تخارجه الناجح من استثماره في طائرة إيرباص ذات هيكل عريض مؤجرة لشركة طيران أوروبية.

وقد حقق الاستثمار معدل عائد داخلي بنسبة 18%.كذلك أعلن البنك المملوك لمجموعة من كبار المستثمرين من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين عن افتتاح فندق سويس أوتيل سراييفو ضمن مشروع مجمع «سراييفو سيتي سنتر»، وهو مجمع عقاري متطور متعدد الاستعمالات يقع في عاصمة البوسنة والهرسك ويتكون من مركز تسوّق وبرج مكاتب وفندق خمس نجوم.

وقال سعيد عبد الجليل الفهيم، رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة البنك: «إننا نعكف حالياً على مراجعة استراتيجيتنا لضمان تعزيز القيمة للمستثمرين والمساهمين. ويعتبر افتتاح فندق سويس أوتيل سراييفو والتخارج من الاستثمار في الطائرة جزءاً من هذه العملية».

وقال فريد بدر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك : «نحن سعداء بإتمام صفقة الطائرة، والذي يمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى سجل البنك الحافل بالإنجازات في هذا القطاع، إذ إن هذه هي صفقة الطائرات الثالثة الناجحة التي يعقدها البنك، والتي تأتي في إطار استراتيجيته للتخارج وتحسين وضع السيولة فيه».