«وي إنفست» تفتتح مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت «وي إنفست WeInvest»، مزوّد الاستشارات المالية الآلية والحلول الرقمية الخاصة بإدارة الثروات، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

ويمثل دخول «وي إنفست» دولة الإمارات أحدث خطوة لها في أعقاب توسعها في جنوب شرق آسيا عبر أسواق هونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا وتايلند وذلك من مقرها الرئيس في سنغافورة. وسيقع مكتب الشركة الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث ستقدم خدماتها إلى العملاء في أسواق الشرق الأوسط.

وقال «بهاسكر برابهاكارا»، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «وي إنفست»: «بعد ترسيخ حضورنا في جنوب شرق آسيا وتحقيق معدلات نمو متسارعة بفضل تعاوننا مع مؤسسات مالية وشركات وساطة من خلال تزويدهم بحلول عصرية ومتطورة لعملائهم، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لدخول منطقة جديدة».

وقال «سلمان جافري»، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن قرار «وي إنفست» تأسيس مكتب إقليمي لها في المركز يعكس جاذبية سوق إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ويؤكد المنصة القوية والفرص الاستثمارية التي يوفرها المركز.». دبي - البيان