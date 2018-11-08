جاسم الصديقي ينضم لعضوية مجلس إدارة «دانة غاز»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، عن تعيين جاسم الصديقي في عضوية مجلس إدارتها، اعتباراً من أمس. ويأتي هذا التعيين في أعقاب استقالة السيد عادل العوضي من عضوية المجلس.

ويشغل جاسم الصديقي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، وهي مجموعة استثمارية عالمية رائدة. وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»: «بالنيابة عن مجلس إدارة شركة دانة غاز، أود أن أعرب عن جزيل شكري وامتناني لعادل العوضي على ما قدمه من مشورة قيّمة وخدمات جليلة للمجلس والشركة. ولا يسعنا إلا أن نتمنى له كل التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية. كما يسعدني أن أرحب بانضمام جاسم الصديقي إلى مجلس إدارة الشركة، ونحن على ثقة بأن مؤهلاته المتميزة وخبرته الطويلة ستضيف قيمة كبيرة للشركة ومساهميها».