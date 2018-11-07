«دي فير» البريطانية: «دبي إكسبو 2020» سينعش قطاع الخدمات المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعرب نيجيل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير» البريطانية، أكبر منصة مستقلة في العالم لتقديم الخدمات الاستشارية المالية، عن توقعه بأن يقود «دبي إكسبو 2020»، دبي إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع تتجاوز نسبته النمو الذي حققته الإمارة هذا العام وفقاً للتقديرات الرسمية البالغة 3.5%.

وأضاف جرين أن «دبي إكسبو 2020» سيسهم أيضاً في تعزيز حركة تأسيس الأعمال التجارية الجديدة بالإمارة.

وأجرى جرين مقابلة مع مجلة «إنترناشيونال إنفستمنت» البريطانية ونشرته أمس، توقع فيه أن تسجل «دي فير» ارتفاعاً بنسبة 25% في أعمالها بدبي خلال الفترة من الآن وحتى نهاية «دبي إكسبو 2020». وقال جرين: «سَيُخَلّف هذا الحدث العالمي المشهود أثراً إيجابياً هائلاً على اقتصاد دبي، وسيترك تراثاً مفيداً يبقي طويلاً».

وأضاف قائلاً: «سيكون «دبي إكسبو 2020» بمثابة عامل محفز لاقتصاد الإمارة، حيث سيخلق 275.000 وظيفة، وسيعزز الطلب على كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومنها السياحة، والضيافة، والعقارات، وتجارة التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتقنية، والتصنيع». وأوضح جرين أن قطاع الخدمات المالية بصفة خاصة سيكون أكثر القطاعات استفادة من الحدث المرتقب.