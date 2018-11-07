المنصوري: 4.2 % نمو ناتج الإمارات 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد، رامي سميح

توقّع معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.2 % العام المقبل مقابل 2.8% العام الجاري بزيادة 1.4% بدعم ارتفاع أسعار ونمو الأنشطة غير النفطية.

وأكد أن رفع الفائدة ساعد البنوك على جذب المزيد من الأموال والاستثمارات من الخارج خصوصاً لودائع غير المقيمين، التي وصلت إلى 205 مليارات درهم حالياً، وأن المحفزات الحكومية تعزز نمو الاقتصاد.

ولفت معاليه إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى أن القطاع الخاص بالدولة حقق نتائج إيجابية، ونما الإقراض له متجاوزاً 6.5 % حتى سبتمبر الماضي، مشدداً على عدم وجود أية تأثيرات على السوق المحلي أو القطاع المصرفي نتيجة تطبيق فرض عقوبات على إيران، وأنه لا يتوقع تأثيرات ملموسة سواءً على حركة التجارة أو المصارف.

وأكد معالي مبارك المنصوري، أن المؤشرات الرقابية لدى المصرف المركزي فيما يخص التركزات الائتمانية تؤكد على محافظة البنوك على توازن فيما يخص التمويلات المختلفة، والتعرّض للقطاعات ومنها القطاع العقاري.

ورداً عن سؤال حول الاندماج بين بنوك أبوظبي التجاري والهلال والاتحاد الوطني قال معاليه: «من المبكر الحديث عن نتيجة الاندماج بين بنوك الاتحاد الوطني والهلال وأبوظبي التجاري، لكن من المتوقع أن يسفر الاندماج عن بنكين».

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