مليونا زيارة لـ«دي إكس بي» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس ارتفاع أعداد الزيارات في الربع الثالث من العام الجاري إلى 50.4 ألفاً بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصلت أعداد الزيارات للتسعة أشهر الأولى من العام إلى 1.96 مليون زيارة بنسبة زيادة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 نحو 392 مليون درهم مقارنة بـ 395 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت الخسائر التشغيلية بسبب الإدارة الجيدة للتكاليف، لتتراجع خلال الربع الثالث بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الخسائر للتسعة أشهر من العام 2018 انخفاضاً بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وقال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة : «يعتبر الربع الثالث من العام من أبطأ الفترات في السنة وذلك لتأثير حرارة الطقس في هذه الأشهر، وبالرغم من ذلك حققت الشركة نمواً في الزيارات 5% مقارنة بالربع الثالث 2017، و33% للتسعة أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة الإشغال في فندق لابيتا 59% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 30% في التسعة أشهر الأولى من 2018، ويدل هذا النمو على زيادة وعي السوق المحلي والدولي بدبي باركس آند ريزورتس.

وأضاف:»على صعيد الأعمال نركز على الوصول إلى نقطة التعادل النقدي بعد تحسن 51% خلال التسعة أشهر الأولى، لتنخفض الخسائر التشغيلية لتصل إلى 173 مليون درهم مقارنة بـ 353 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي«.

وبلغت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي 103 ملايين درهم، منها إيرادات المنتزهات الترفيهية 67 مليوناً من إجمالي الإيرادات، وبلغت إيرادات الضيافة 19 مليوناً من إجمالي الإيرادات.

كما بلغت إيرادات التجزئة 5 ملايين، وبلغت نسبة إيرادات مبيعات التذاكر 70% من إجمالي إيرادات المنتزهات الترفيهية، وبلغت نسبة إيرادات الإنفاق داخل المنتزهات الترفيهية 27%.

وأدت الإدارة الجيدة للتكاليف إلى الانخفاض في المصاريف التشغيلية حيث انخفضت في الربع الثالث لتصل إلى 176 مليون درهم مقارنة بـ 188 مليوناً في الربع السابق، وبانخفاض 28 مليوناً مقارنة بالربع الثالث من 2017.

استراتيجية

وقال الملا:»وضعنا هدفاً للتركيز على استقطاب الزيارات ونجحنا من خلال استراتيجية التسويق والمبيعات والتي أدت إلى نمو في أعداد الزيارات 33%. وبالنظر للمستقبل، هناك تركيز في الوقت الراهن على زيادة استقطاب الزيارات الدولية لمنتزهاتنا الترفيهية كأحد أهم عوامل تحقيق النمو«.

وأضاف:»وقعت الشركة العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مطارات دبي وطيران الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات للمساعدة في استقطاب السياح للمنتزهات الترفيهية خلال الفترات الزمنية القادمة، كما أن المبادرات التسويقية المباشرة تهدف إلى زيادة وعي الزوار بالمنتزهات الترفيهية في أهم الأسواق الدولية«.

وتابع:»يوجد هناك مجال آخر للتحسين للشركة ألا وهي تحسين الإيرادات، وقبل بداية موسم الشتاء تم الإعلان عن أسعار التذاكر الجديدة وذلك لزيادة العوائد من مبيعات التذاكر. كما نركز أيضاً على زيادة معدل الإنفاق داخل المنتزهات الترفيهية أيضاً والتي تعد أحد المجالات لزيادة الإيرادات ولذلك قمنا بمراجعة شاملة للمطاعم ومحلات التجزئة وذلك لاستكشاف فرص التحسين.

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انطلقت أعمال التحسينات في بوليوود باركس دبي، حيث تم إطلاق 11 عرضاً ترفيهياً بما في ذلك الاستعراضات الشعبية والعروض الثقافية المستوحاة من أفلام بوليوود، وتشمل سعر التذكرة جميع هذه العروض، وستكتمل أعمال التحسينات في النصف الأول من العام 2019.

ووفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة، يقوم فريق الإدارة العليا في الشركة بإجراء تقييم لخطط رأس المال في الشركة والتي شملت المشاريع المستقبلية ومنها «سيكس فلاجز دبي» وذلك لتحديد النطاق الزمني والبدائل المحتملة في ضوء الطلب الحالي للزوار، وسيتم تقديم نتائج هذه المراجعة لمجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية ومن الممكن أن نشهد تأثيراً على موعد افتتاح «سيكس فلاجز دبي».