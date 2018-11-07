«ترايستار» تبحث الاكتتاب العام الأولي في 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

تتأهب مجموعة ترايستار للخدمات اللوجستية في دبي لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال العام المقبل، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة. وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة من شأنها رفع قيمة «ترايستار» إلى 1 مليار دولار.

وأضافت أن المجموعة تدرس حالياً خيارين ليكون أحدهما هو مقر الطرح المُنتَظَر، وهما دبي ولندن. وتبحث المجموعة حالياً مع عدد من الاستشاريين تقييم الخيارين.

وكانت «ترايستار» قد باعت في نوفمبر من العام الماضي حصة بنسبة 20% إلى مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت، مقابل 100 مليون دولار، وبذلك صارت ملكية «ترايستار» مقسمة بين شركة «أجيليتي» الكويتية للخدمات اللوجستية، المساهم الأكبر.