«سي إن بي سي»: نمو متسارع للتمويل الإسلامي في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تفيد التقارير بأن الفجوة تضيق بين حجم التمويل الإسلامي في الإمارات، وماليزيا التي تهيمن على التمويل الإسلامي في العالم، ما يعني نمواً سريعاً في هذا القطاع في الإمارات. ويهدف مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي، الذي يجذب المسلمين وغير المسلمين لتركيزه على ممارسات مسؤولة اجتماعياً.

وجاء في تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أن هناك تراجعاً في المسافة بين مركزي التمويل الإسلامي في دبي وماليزيا.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية عن عبدالله محمد العور الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «أن أهمية هذا القطاع تزايدت في السنوات القليلة الماضية، والنمو السنوي المتحقق كان كبيراً في هذا القطاع. وأكد أن دبي تعمل على تخفيض الفجوة بين الاقتصاد الإسلامي في الإمارات وماليزيا، التي تسيطر على التمويل الإسلامي عالمياً».

وأضاف أن المركز يهدف لأن تكون دبي عاصمة الاقتصادي الإسلامي في العالم، وأن تكون محرك التمويل الإسلامي والحلول الخاصة به في صناعة الحلال.

وأضاف العور أنه منذ انطلاق سياسة دبي في هذا المجال عام 2013 شاهدنا نمواً سريعاً في قطاع الاقتصاد الإسلامي. وقد قسنا هذا النمو العام الماضي، ووجدنا أن الاقتصاد الإسلامي يمثل 8.3% من إجمالي اقتصاد الإمارة. ويسهم الاقتصاد الإسلامي بنسبة 9 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

ويشهد على هذا النمو أيضاً توسع التمويل الإسلامي في البنوك. وتبلغ قيمة أصول هذا القطاع 2.4 مليار دولار حسب أرقام العام الماضي، والمتوقع أن تصل إلى 3.8 مليارات دولار بحلول عام 2023، حسب التقرير.

وقال حامد علي رئيس تنفيذي بورصة ناسداك دبي، في وقت سابق، إن دبي تتخذ خطوات واسعة جداً من أجل تعزيز الاقتصاد الإسلامي عن طريق تعزيز نشاطه في جميع المجالات في التمويل الإسلامي، بما فيها حجم الصكوك الهائل المدرج في أسواقها المالية، البالغة قيمتها 59.7 مليار دولار.

غير أن العور قال إن هناك تحدياً يتمثل في عدم الوعي بالتمويل الإسلامي، وأعرب عن الاعتقاد بأن هناك عدم وضوح، خاصة في القطاعات غير الإسلامية عن قطاعات الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أن إحدى أولوياتنا سوف تكون إطلاق مبادرات لتحقيق التناغم بين المعايير في التمويل الإسلامي والتقليدي وتسهيل النشاط الاقتصادي الإسلامي في أنحاء العالم.