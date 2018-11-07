4.7 مليارات مكاسب الأسهم بدعم النتائج

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 4.7 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس مع تحسن معنويات المستثمرين في أعقاب تواصل زخم موسم النتائج وتوالي إعلان الشركات عن نتائج فصلية قوية، وهو ما صعد بالمؤشرات صوب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر وعزز مستويات السيولة لتقترب من حاجز 500 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 0.74% ليستقر عند 2815.6 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق يومي في أكثر من شهر فيما زاد سوق أبوظبي 0.63% ليستقر عند 5003.63 نقاط.

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<a target="_blank" https:="" www.albayan.ae="" economy="" capital-markets="" 2018-11-07-1.3402382"="">مؤشرات الأسواق لأعلى مستوياتها في شهر بدعم العقار والبنوك