«المركزي»: ارتفاع الملاءة المالية للبنوك إلى 18.2%

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف تقرير للمصرف المركزي، عن ارتفاع مؤشر الملاءة المالية للبنوك العاملة في الدولة إلى 18.2% بنهاية سبتمبر الماضي. وأكد تقرير للمصرف المركزي أمس، على أن مؤشر الملاءة المالية، والذي يعبر عن قوة الوضع المالي للبنوك، ويشتمل على نسبة إجمالي كفاية رأس المال للبنوك متضمنا الشقين الأول والثاني لا يزال أعلى بكثير وفقا لمتطلبات مبادئ بازل 3.

وأشار تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال للربع الثالث من العام الجاري، الذي أصدره المصرف المركزي أمس، وقارن فيه بين الربع الثالث لعامي 2018 و2017، إلى ارتفاع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك بنسبة 3.8% لتصل إلى 342.9 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2018.

وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى تريليون و638 ملياراً و300 مليون درهم، كما ارتفع الائتمان على أساس سنوي بنسبة 3.7%.

وكشف التقرير عن القفزة الكبيرة في أصول البنوك العاملة في الدولة، حيث ارتفعت في نهاية الربع الثالث لعام 2018 إلى تريليونين و838 مليار درهم بنسبة ارتفاع 3.2%، مقارنة بارتفاع نسبته 0.4% في نهاية الربع الثالث لعام 2017، وخلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018 ارتفعت أصول البنوك بنسبة 7.4%.

وأوضح التقرير أن ودائع العملاء (المقيمين وغير المقيمين) لدى البنوك ارتفعت بسبة 2.6% في نهاية الربع الثالث لعام 2018 حيث بلغت تريليوناً و728 مليار درهم مقارنة بارتفاع بنسبة 0.4% بإجمالي تريليون و595 مليار درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2017، كما ارتفعت ودائع المقيمين في نهاية الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 1.9% لتصل إلى تريليون و522 مليار درهم، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.1% في نهاية الربع الثالث لعام 2017 لتصل إلى تريليون و407 مليارات درهم.

وأوضح التقرير ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8% لتصل إلى 205.4 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2018 مقارنة بارتفاع بنسبة 4.7% في نهاية سبتمبر 2017، وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين بنسبة 8.2% و9.1% على التوالي.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد البنوك الوطنية إلى 22 بنكا وكذلك انخفاض عدد فروعها إلى 751 فرعا وانخفاض عدد وحدات الخدمة المصرفية إلى 32 وحدة وعدد مكاتب الصرف إلى 40 مكتبا، بينما بقي عدد بنوك مجلس التعاون عند نفس مستواها وهي 6 بنوك لها 4 فروع.

وأشار إلى ارتفاع عدد البنوك الأجنبية إلى 21 بنكا، بينما انخفض عدد فروعها إلى 77 فرعا، كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية لديها إلى 21، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة إلى 5293 جهازا في نهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 5243 جهازا في نهاية سبتمبر 2017.