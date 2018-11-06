إطلاق الهوية المؤسسية لـ «أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إطلاق شعار أبوظبي الأول الإسلامي، الذي يعكس الهوية المؤسسية لبنك أبوظبي الأول. كما أعلن البنك عن تغيير الاسم القانوني لشركة التمويل الإسلامي التابعة له، من شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي (أدنيف) ليصبح شركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي.

وستواصل شركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي مساعيها لتحقيق رؤيتها في تقديم أفضل خدمات للتمويل الإسلامي على مستوى المنطقة، من خلال تلبية مختلف احتياجات عملائها ودعم طموحات النمو لديهم عبر الحلول التمويلية المتميزة والتي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال فهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي: «تتمتع الشركة، منذ إطلاقها عام 2007، بمكانة راسخة في سوق التمويل الإسلامي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث توفر مجموعة من الحلول التمويلية الشاملة، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لقاعدة عملاء واسعة، من خلال شبكة فروعها المنتشرة في الدولة.

ومع إطلاقنا للاسم والهوية المؤسسية الجديدة؛ فإننا نؤكد مواصلة التزامنا في تقديم خدمات متميزة لعملائنا، معتمدين على خبراتنا الواسعة وأحدث التقنيات التي يوفرها أكبر بنك في الدولة وإحدى أفضل شركات التمويل الإسلامي فيها».

يشار إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، نتيجة اعتماد الهوية المؤسسية لأبوظبي الأول الإسلامي.