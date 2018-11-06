33 ملياراً أرباح البنوك الوطنية المُدرجة في 9 أشهر بنمو %14

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قفزت الأرباح الصافية لنحو 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 32.7 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 13.8% أو ما يعادل 3.96 مليارات، مقارنة بنحو 28.7 ملياراً عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق مسح لـ «البيان الاقتصادي».

وقال مصرفيون وخبراء ماليون إن نتائج البنوك الإماراتية تؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وتوقع المصرفيون والخبراء، في أحاديثهم مع «البيان الاقتصادي»، استمرار وتيرة النمو خلال العام الجاري مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

ربحية

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وتوقّع يوسف أن تحقق البنوك الوطنية المدرجة أرباحاً قياسية هي الأعلى في تاريخها بنهاية 2018، لا سيما مع استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020، وأيضاً في أبوظبي مع افتتاح مشاريع عقارية وسياحية جديدة.

ملاءة

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن النتائج الجيدة للبنوك الوطنية تؤكد قوة ملاءتها المالية وقدرتها على مجابهة التحديات، مشيراً إلى أن البنوك تمكنت خلال الفترة الماضية من تعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها.

وتوقع قصابية استمرار وتيرة النمو في القطاع المصرفي محلياً خلال العام الجاري مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن تسارع النمو الاقتصادي في الدولة، وبخاصة القطاع غير النفطي، سيدعم الائتمان المصرفي.

ورجّح قصابية أن يشهد عام 2018 تحسناً ملحوظاً في معدلات الإقراض، ما سينعكس إيجابياً على ربحيتها وأدائها بصفة عامة، لا سيما مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.

نمو

وبحسب المسح، تصدر «أبوظبي الأول» البنوك من حيث الربحية بعدما حقق أرباحاً بنحو 9.07 مليارات درهم بنمو قدره 12.2%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بعدما زادت أرباحه 24.1% إلى 7.65 مليارات، تلاه «دبي الإسلامي» بأرباح 3.6 مليارات بنمو قدره 14.1%، تبعهما «أبوظبي التجاري» بنمو 8.6% إلى 3.48 مليارات.

وخامساً جاء «أبوظبي الإسلامي» بأرباح 1.75 مليار درهم بنمو 3.5%، ثم «بنك المشرق» بزيادة 5% إلى 1.74 مليار، تلاه «الاتحاد الوطني» بأرباح 1.26 مليار درهم، ثم «دبي التجاري» بارتفاع 26.8% إلى 843.1 مليوناً، تلاه «رأس الخيمة الوطني» بزيادة 11% إلى 668.8 مليوناً.

كما زادت أرباح بنوك «الإمارات الإسلامي» و«بنك الفجيرة» و«الشارقة الإسلامي» و«بنك أم القيوين» و«بنك الشارقة» و«التجاري الدولي» و«مصرف عجمان» و«العربي المتحد» بنحو 31.8% و15.1% و10.5% و17.5% و16.9% و59.5% و26.8% و110.4% على التوالي.

فيما سجل «بنك الإمارات للاستثمار» تراجعاً بنسبة 26.9% من 42.4 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2017 إلى 31 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من 2018. ولم يشمل المسح نتائج «بنك الاستثمار»، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث لم يعلن حتى الآن عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

44.9 %

ووفق المسح، استحوذت 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي على حصة بنحو 44.9% من إجمالي الأرباح بواقع 14.67 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 19.2% مقارنة بنحو 12.3 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استحوذ 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 55.1% من إجمالي الأرباح بواقع 17.99 مليار درهم بنمو قدره 9.8% مقارنة بنحو 16.39 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.