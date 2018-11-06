«الإمارات الإسلامي» يطلق حملته الترويجية الكبرى للتوفير

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق الحملة الترويجية الكبرى للتوفير، التي تقدم للمتعاملين iPhone Xs عند فتح حساب توفير جديد أو زيادة رصيد حسابات التوفير الحالية مع «الإمارات الإسلامي».

ويمكن للمتعاملين الجدد والحاليين اغتنام هذا العرض المتميز عبر إيداع مبلغ 500 ألف درهم أو أكثر في حسابات التوفير الخاصة بهم مع «الإمارات الإسلامي» خلال فترة الحملة الممتدة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، والحفاظ على رصيدهم لمدة ستة أشهر حداً أدنى.

ويمكن إيداع المبلغ في أي من حسابات «كنوز»، أو حساب التوفير الإلكتروني، أو حساب التوفير «سوبر»، أو حساب التوفير الاستثماري. وإضافة إلى الحصول على iPhone Xs، يمكن للمتعاملين كسب مجموعة من المكافآت على حسابات التوفير، إذ يمكن لهم الحصول على ما يصل إلى 60 ألف ميل سكاي واردز سنوياً، وكسب معدلات ربح مجزية في حساب التوفير «سوبر».

ويقدم حساب «كنوز» خمس جوائز يومية تبلغ كل منها 3,000 درهم نقداً، وجوائز شهرية كبرى تتنوع بين جائزة نقدية قدرها مليون درهم، أو سيارة فاخرة، أو 200 ألف درهم يتم إيداعها في حسابهم التوفيري.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية تشجيع المتعاملين على تأمين مستقبلهم، من خلال زيادة وتيرة ادخارهم، نحرص باستمرار على تقديم المزيد من المكافآت عبر حسابات التوفير في مصرفنا، أملاً بمنحهم مزيداً من فرص الفوز».