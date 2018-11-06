103.7 ملايين درهم أرباح «سوق دبي المالي»

سجلت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية قدرها 103.7 ملايين درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بانخفاض 40 % قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2017 والبالغة 173.3 مليون درهم، في حين بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 20.9 مليون درهم مقابل 27.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2017 بتراجع نسبته 25%.

وانخفض إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 44.8% إلى 47.7 مليار درهم، مقابل 86.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2017، وانخفض المتوسط اليومي 45.18% إلى 253.8 مليون درهم.دبي- البيان

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