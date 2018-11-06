أكبر صعود يومي لأسهم أبوظبي في شهرين بمكاسب 4.7 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم سوق أبوظبي ما يربو على 4.7 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس محققة أكبر مكاسب يومية في شهرين مع اقترب مؤشرها العام من حاجز 5 آلاف نقطة مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار والاتصالات، في وقت تماسك فيه سوق دبي وسط تباين في أداء أسهمه القيادية.

وارتفع سوق أبوظبي 1.07% أو ما يعادل 52.4 نقطة، وهي أكبر نسبة صعود يومية منذ 10 سبتمبر الماضي، ليغلق عند 4972.28 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والسلع، فيما استقر سوق دبي عند 2794.8 نقطة وسط إغلاقات المؤشرات حيث ارتفع العقار والسلع والنقل والخدمات، وتراجع البنوك والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 350.9 مليون درهم، منها 156.4 مليوناً في دبي، و194.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 175 مليون سهم، موزعة بواقع 94 مليوناً في دبي، و81 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3415 صفقة.

البنوك

وجاء صعود سوق أبوظبي مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.23% مع صعود أبوظبي الأول 1.58% وأبوظبي التجاري 0.25%. وعزز الصعود أيضا ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.54% بدعم من الدار مع ارتفاعه 0.58% وإشراق 0.82%. وزاد قطاع الاتصالات 0.82% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. وارتفع أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 1.03% مع ارتفاع دانة غاز 0.88% وطاقة 1.82% وأدنوك للتوزيع 0.86%.

وهيمن أبوظبي الأول على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 76 مليون درهم، تلاه بنك الشارقة، بسيولة 44 مليون درهم، ثم اتصالات بتداولات 25 مليون درهم. وكان الواحة كابيتال الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.95% فيما كان سوداتيل، الأكثر تراجعاً بنسبة 6.1%.

العقار

وفى دبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.5% مع ارتفاع أرابتك 2.96% وداماك 4% ودريك آند سكل 0.26% وإعمار للتطوير 0.61% وإعمار مولز 1.66%، في مقابل تراجع إعمار العقارية 0.58%. بينما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.23% مع صعود العربية للطيران 1% والخليج للملاحة 0.93%.

فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.5% مع انخفاض الإمارات دبي الوطني 1.51% فيما ارتفع دبي الإسلامي 0.38%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.65% مع هبوط دبي للاستثمار 0.62% وسوق دبي المالي 1.68%.

وحصد إعمار العقارية أعلى سيولة بنحو 30 مليون درهم، تلاه أرابتك، بتداولات 21.5 مليون درهم، ثم جي إف إتش مستقطباً نحو 18.5 مليون درهم، وتراجع 1.56% عند 1.26 درهم. وكان سهم غلفا الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.73% فيما كان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر تراجعاً بنحو 4.81%.

الأجانب

مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء أمس بصافي استثمار 19 مليون درهم، موزعة بواقع 3.7 ملايين للأجانب، و3 ملايين للعرب، و11.7 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 19 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، منها 18.87 مليوناً في أبوظبي، و13.6 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، منها 18.7 مليوناً في أبوظبي، و13.6 مليوناً في دبي.

1.04 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.04% إلى 3262.4 نقطة بعد تداول 186.26 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون درهم من خلال 129 عملية. وفى سوق المشتقات جرى التداول على 1580 عقداً بقيمة 447.4 ألف درهم من خلال 5 عمليات حيث ارتفعت عقود أرابتك 3% فيما انخفضت عقود إعمار 0.59%.

افصاحات

قرر مجلس إدارة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» خلال اجتماعه الأحد الماضي تعيين شركة استشارات متخصصة لتقديم الحلول والمقترحات فيما يختص بموضوع الملاءة المالية.

حققت شركة الأغذية المتحدة أرباحاً 13.67 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل أرباح 16.04 مليوناً بنفس الفترة من العام الماضي بتراجع 14.8%.

قررت شركة العربية للطيران تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها إلى الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من 2018.

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