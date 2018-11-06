«جلف كابيتال» تبيع «محطات العالم» بـ 173 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جلف كابيتال»، أمس أنّها قد وقعت اتفاقية لبيع «محطات العالم» إلى «ويب جت ليمتد»، مقابل 173 مليون دولار محقّقة معدل عائد داخلي على الاستثمار يتجاوز 15% لتصبح بذلك واحدة من أكبر صفقات التخارج في قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط حتى هذا التاريخ.

وستسهم صفقة التملّك هذه في ترسيخ وتدعيم مكانة «ويب جت» باعتبارها اللاعب الثاني في قطاع السفر والضيافة وتوفير الإقامة الفندقية بالجملة حول العالم. ستشتري «ويب جت» «محطات العالم» من «جلف كابيتال» ومن مؤسّسها ومن فريقها الإداري.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للملكية الخاصة في «جلف كابيتال»: «هذه الصفقة مثال آخر على قدرة (جلف كابيتال) على دعم الشركات المحلية وتحويلها إلى شركات عالمية، حيث عملت (جلف كابيتال) بشكل وثيق مع الفريق الإداري في (محطات العالم) طوال السنوات الخمس الماضية لبناء شركة عالمية رفيعة المستوى تتّسم بمركز قوي في قطاع بيع حجوزات الغرف الفندقية بالجملة إلى شبكة التوزيع العالمية التي تعمل معها.

وقد تمكّنت (محطات العالم) أثناء تملّك (جلف كابيتال) لها، من مضاعفة قيمة تعاملاتها الكلية تقريباً بمعدل مرتين من 279 مليون دولار في عام 2013 إلى ما يقارب 533 مليون دولار في عام 2018.

وصرّح جون جوسك، المدير التنفيذي في»ويب جت«:»من دواعي سروري أن أعلن عن تملّكنا (محطات العالم) والتي ستعزّز مركز (WebBeds) كثاني أكبر لاعب في العالم في مجال قطاع السفر وبيع الحجوزات بالجملة.