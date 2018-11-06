سعود بن صقر يفتتح مبنى بنك رأس الخيمة الوطني الجديد بالجامعة الأميركية

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، مبنى بنك رأس الخيمة الوطني بمقر الجامعة الأميركية في الإمارة والذي يضم كلية إدارة الأعمال ومكتب خدمات الدعم الأكاديمي.

حضر حفل الافتتاح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي ومحمد عمران الشامسي رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني والبروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأميركية برأس الخيمة وبيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني والبروفيسور ستيفن ويلهايت كبير المسؤولين الأكاديميين بالجامعة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعدد من المسؤولين.

ودخل مبنى بنك رأس الخيمة الوطني الجديد الخدمة بشكل غير رسمي منذ بداية الفصل الدراسي الحالي واستضافت مرافقه الجديدة صفوفاً دراسية وفعاليات خدمية فضلاً عن البدء بعملية الدمج التدريجي للهيئة التدريسية وموظفي كلية إدارة الأعمال ومكتب الدعم الأكاديمي في مكاتبهم الجديدة، حيث أعرب كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والموظفين عن سرورهم بالمرافق الجديدة والفرص التي تقدمها ما يمثل دليلاً واضحاً على الدعم الذي تتلقاه الجامعة من مجتمع الأعمال والمصارف في المنطقة.

وعبر البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأميركية برأس الخيمة عن امتنانه للرعاية والدعم المتواصلين اللذين يبديهما كل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وبنك رأس الخيمة الوطني ومجموعة النعيمي، حيث تعد الاستثمارات والمشاريع التي تلقى مثل هذه المساهمات عاملاً في غاية الأهمية لنجاح بناء المؤسسات التعليمية الضرورية لتنمية العقول اليافعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني التزام البنك بتوفير فرص استثنائية لقادة الأعمال المستقبليين في الدولة، وقال «إن دعمنا في تجهيز كلية إدارة الأعمال ومكتب خدمات الدعم الأكاديمي في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة يأتي كوسيلة أخرى يمكن للبنك أن يستثمر من خلالها في تنمية معارف الطلاب ومهاراتهم بهدف مساعدتهم للاستعداد لشغل مناصبهم المستقبلية».