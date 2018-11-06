سوق وغرفة أبوظبي ينظمان ندوة حول «البلوك تشين»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة تعريفية حول البلوك تشين، لتعزيز استخدامات برامج وآليات التقنية والتكنولوجيا في مجالات منظومة تقديم الخدمات، وذلك في إطار سعي الغرفة نحو تمكين الكوادر البشرية لاستخدام التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المختلفة، كما جاء تنظيم الندوة لإثراء المعرفة ورفع مستوى وعي الحضور بتأثير تقنية "البلوك تشين" التي ستشكل ثورة تقنية مستقبلية في المنظومات الخدمية على مستوى القطاعين العام والخاص، وهو ما يدعم رؤية حكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي وبناء قاعدة رقمية مستدامة، تعكس الحرص على تقديم حلول جديدة وسريعة لإنجاز وتيسير الأعمال في دولة الإمارات.

وحضر الندوة التي نظمت صباح أمس في مقر غرفة أبوظبي ما يزيد على 70 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص والمهتمين بالتقنيات التكنولوجية الحديثة من أعضاء الغرفة، وكذلك عدد كبير من المسؤولين في الإدارات المختلفة في الغرفة وعدد من الموظفين، حيث تعرفوا جميعاً على أهم تطبيقات واستخدامات تقنية «البلوك تشين» ودوره في تداول المعلومات وغيرها من العمليات التقنية، وذلك ضمن نطاق آمن وسريع يتغلب على البعد الجغرافي بين الأطراف المعنية بالاستخدام وفي أوقات قياسية.

كما استعرضت الندوة أصل فكرة «البلوك تشين» وتاريخها وكيفية تطور مفهومها ليصبح تطبيقاً تقنياً تتبناه العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لما يتميز به من سرعة وكفاءة ودقة وأمان.