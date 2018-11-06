«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أول منصة معزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox في المنطقة، وذلك في إطار الاستثمار الذي رصد له البنك مبلغاً قدره مليار درهم لمسيرة تحوله الرقمي، انطلاقاً من مكانته الرائدة كونه بنكاً سبّاقاً إلى طرح الخدمات المبتكرة في القطاع المصرفي، يأتي إطلاق هذه المنصة المعزولة بمثابة خطوة متميزة في إطار سعيه إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعله مع المشهد الرقمي المعاصر.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يتمحور هدفنا حول العمل سوياً لابتكار نماذج أعمال جديدة تقدم حلولاً رائدة، وتسهم في الوقت نفسه بتوفير تجارب استثنائية لعملائنا وموظفينا».

وأضاف عبدالله قاسم: «ستسهم المنصة المفتوحة للخدمات المصرفية في الارتقاء بالمشهد المصرفي نحو آفاق غير مسبوقة، وتمكين الابتكار وتبسيطه وتسريع وتيرته بالنسبة لموظفي البنك والشركاء من مؤسسات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والمطورين المبدعين والأكاديميين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي إلى السرعة في طرح المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية في الأسواق».

من جهته، قال ايفانز مونيوكي، مدير أول- الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بإطلاق هذه المنصة المبتكرة، نقدم اليوم فرصة ثمينة ومجموعة من الأدوات المتطورة التي تساعد شركات التكنولوجيا المالية والمطورين على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عمل ملموسة».