البنوك تتوسع في إصدار الضمانات للشركات إلى 97 ملياراً

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة في الدولة توسعت في خطابات الضمان التي تصدرها لعملائها من المؤسسات والشركات، حيث بلغت قيمة الخطابات المصدرة في 9 أشهر 12.6 مليار درهم، ليصبح إجمالي خطابات الضمان حتى نهاية سبتمبر الماضي، 97.28 مليار درهم مقابل 84.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 بنمو 15%، بما يعكس النشاط القوي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لأحدث إحصاءات المصرف أصدرت البنوك العاملة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري خطابات ضمان بقيمة 1.7 مليار درهم، ورفعت البنوك من وتيرة نشاطها في مجال إصدار خطابات الضمان في الربع الثاني من العام الجاري حيث أصدرت خطابات ضمان بقيمة 9.57 مليارات درهم مما رفع إجماليها إلى 95.8 مليار درهم، وتوسعت البنوك خلال الربع الثالث وأصدرت خطابات ضمان بقيمة 1.4 مليار درهم لترفع قيمة خطابات الضمان بنهاية سبتمبر إلى 97.28 مليار درهم.

ويعد شهر يونيو الماضي هو أعلى شهر شهد زيادة في إصدار خطابات ضمانات حيث ارتفع رصيد خطابات الضمان فيه إلى 95.86 مليار درهم مقابل 86.29 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة قيمتها 9.57 مليارات درهم، وواصل الرصيد في الارتفاع ليصل إلى 97.89 مليار درهم بنهاية يوليو ثم عاد للإغلاق على تراجع محدود بنهاية أغسطس ليصل إلى 96.83 مليار درهم إلا أنه عاد للإرتفاع مرة أخرى ليصل إلى 97.28 مليار درهم بنهاية سبتمبر.

وكشفت الإحصاءات عن أن قيمة خطابات الضمان التي تصدرها البنوك تراجعت من 132 مليار درهم بنهاية 2014 إلى 110 مليارات درهم بنهاية 2015 ثم إلى 96.6 مليار درهم بنهاية 2016، وتراجعت بنهاية ديسمبر 2017 إلى 84 مليار درهم إلا أنها عادت للإرتفاع مرة أخرى خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري توسعاً في نشاط البنوك في إصدار خطابات الضمان المصرفي، بما يواكب النمو المتواصل للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، ويؤكد توقعات المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى 3.9% خلال عام 2018 مقارنة بنسبة 3.4% للعام الماضي.