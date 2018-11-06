«أوراسكوم كونستراكشون» تضيف 520 مليون دولار إلى مشروعاتها

المصدر: دبي- البيان

أضافت «أوراسكوم كونستراكشون ليميتد» (ناسداك دبى: OC البورصة المصرية: ORAS) عقوداً جديدة، بقيمة 520 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2018. وقد استحوذت مصر على ما يقرب من 60% من تلك التعاقدات، بينما مثلت الولايات المتحدة باقي الرصيد، فقد بلغ إجمالي حجم المشروعات تحت التنفيذ 4.1 مليارات دولار أميركي في 30 سبتمبر 2018.

كانت التعاقدات الجديدة في مصر بشكل رئيسي عبر قطاعات البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث عززت المجموعة مركزها الريادي في تلك القطاعات بالسوق. في الولايات المتحدة، حافظت المجموعة على تحسن مستوى تعاقداتها التي أبرمت في الربع الثاني، ووقعت مشاريع جديدة عبر قطاعي التجاري والصناعي.