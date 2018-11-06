الاتحادية للضرائب تدعم الشركات في الامتثال لـ «القيمة المضافة»

المصدر: دبي- البيان

قال محمد فتحي، المدير العام لشركة «الظاهري جونز اند كلارك»، الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية وحلول الامتثال الضريبي ومقرها دبي: «كانت هناك في البداية بعض المخاوف بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الهيئة الاتحادية للضرائب كانت داعمة للغاية، ما شجع الشركات على الامتثال لضريبة القيمة المضافة بموجب إجراءاتها الشاملة.

فمنذ تطبيق الضريبة كانت الهيئة ترشد مختلف الشركات الصغيرة والكبيرة بالعديد من الإجراءات لضمان إيصال فكرة أن الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة ليس فقط شيئاً سلساً ويسيراً، ولكن أيضاً دون غرامات».

وأضاف فتحي: إنه لضمان حصول الشركات على المعلومات الصحيحة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات، قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من المبادرات، وإيضاح كافة الجوانب المتعلقة بالضريبة للشركات.

كما أطلقت مبادرة «عيادة ضريبية» لزيادة الوعي الضريبي في جميع أنحاء الدولة، وحثت الشركات الخاضعة للضريبة على التسجيل لدى الهيئة، وتعزيز الامتثال المتمثل في دفع الضرائب في الوقت المناسب.