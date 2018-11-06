«دي دبليو إس» التابعة لــ«دويتشه بنك» تشتري %15 من شركة بدبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرمت مجموعة «دي دبليو إس»، الذراع المختصة بإدارة الأصول في «دويتشه بنك» الألماني، صفقة لشراء حصة تبلغ نسبتها 15% في شركة «نيو تكنولوجيز» للخدمات واستشارات التقنية المالية، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي.

ووفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، فقد أعلنت مجموعة «دي دبليو إس» أنها تهدف من خلال إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية بينها وبين «نيو تكنولوجيز» إلى توسيع نطاق منصتها لخدمات الاستثمار الرقمي عبر منطقة الخليج العربي.

وصرح ثورستن ميتشاليك، ممثلاً عن مجموعة «دي دبليو إس»: «يؤكد استثمارنا في «نيو تكنولوجيز» التزامنا بمواصلة النمو في مجال الرقمنة والتقنية».