«ثروة» تجتاز الاختبار الإلكتروني لرخصة سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، أن شركة ثروة للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية هي أول شركة تجتاز الاختبارات التنظيمية الإلكترونية التابعة للسلطة، بعد خضوعها للاختبار لمدة عام تقريباً.

تهدف شركة ثروة، كونها الشركة الأولى في مركز دبي المالي العالمي التي تحصل على رخصة اختبار الابتكار، إلى «تسهيل العمليات الاستثمارية وجعلها أكثر أماناً وذات قيمة مقبولة من خلال تقديم طرق بسيطة للعملاء لاستثمار أرباحهم وتحقيق نمو مالي طويل الأجل».

وخلال مرحلة الاختبار تابعت سلطة دبي للخدمات المالية شركة ثروة عن كثب خلال قيامها بضبط أعمالها الإلكترونية، فضلاً عن تطوير قدراتها الداخلية.

وشملت هذه المتابعة الدقيقة مراقبة مستمرة ومشاركة فعّالة، ورصد الملاحظات والمقترحات، ما أتاح لسلطة دبي للخدمات المالية صقل مفهومها حول نموذج التشغيل الأساسي لدى شركة ثروة، بينما قامت الأخيرة باختبار خدماتها في بيئة آمنة وخاضعة للمراقبة.

يؤكد إنهاء شركة ثروة للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية برنامج الاختبار بنجاح وخروجها من برنامج رخصة اختبار الابتكار، أهمية منصة الاختبارات التنظيمية الإلكترونية في تعزيز الابتكار ودعم الشركات القائمة والناشئة في صنع أنماط جديدة وجذابة في مجال الخدمات المالية.

قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «عندما أطلقنا برنامج رخصة اختبار الابتكار لأول مرة، كان هدفنا توفير المرونة للشركات من أجل اختبار نماذج أعمالها الجديدة وتمكينها من توظيف الابتكار في تطوير حلول لمعالجة الطلب المتزايد في قطاع الخدمات المالية في المنطقة».