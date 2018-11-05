«أرابتك القابضة» تعيّن بنكاً أميركياً لإعادة هيكلة ديونها

المصدر: دبي - البيان

كلّفت شركة «أرابتك القابضة» بنك «مويليز أند كو» الاستثماري الأميركي الذي يقع مقره الرئيس في نيويورك، بإعداد خطة جديدة لإعادة هيكلة ديونها، وفقاً لما نشرته مجلة «ميد» أمس.

وتسعى «أرابتك القابضة» إلى إعادة جدولة دَينها قصير الأجل إلى دين طويل الأجل، كما تهدف أيضاً إلى إعادة سداد بعض القروض، والتخلص من بعض أصولها، وإعادة تنظيم ميزانيتها العمومية.

ويُستَحَق على الشركة دين قصير الأجل تبلغ قيمته 1.63 مليار درهم «444 مليون دولار»، ودين آخر طويل الأجل تبلغ قيمته 728 مليون درهم، وفقاً لآخر تقاريرها المالية، الذي صدر بتاريخ 30 يونيو الماضي، بينما بلغت القيمة الإجمالية لأصولها 11.2 مليار درهم. وكانت «أرابتك القابضة» قد رفعت قيمة أسهم رأس مالها العام الماضي من 4.6 مليارات درهم إلى 6.1 مليارات درهم.