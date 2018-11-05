7.6 مليارات رأس مال مستثمر في شركات السلع المُدرجة

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

زاد إجمالي رأس المال المستثمر بالشركات العاملة بقطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 3% ليصل إلى 7.6 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 7.4 مليارات درهم بنهاية عام 2016، وفق دراسة حديثة لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية.

وقال رضا مسلم المدير العام لشركة «تروث»، إن الزيادة في رأس المال المستثمر بقطاع السلع الاستهلاكية البالغة نحو 256.4 مليون درهم تأتي بدعم من بنود رئيسية عدة في مقدمتها ارتفاع قيمة الموجودات المتداولة بالشركات، التي تعمل في القطاع بقيمة 343.8 مليون درهم لتصل إلى 3.6 مليارات بنهاية العام الماضي بزيادة 11% مقارنة بنحو 3.2 مليارات درهم بنهاية عام 2016.

موجودات

وأوضح مسلم أن قيمة الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة) وصلت في نهاية العام الماضي إلى 4 مليارات درهم بانخفاض قدرة 87.3 مليون درهم مقارنه بنهاية عام 2016، حيث كانت تبلغ 4.1 مليارات درهم، فيما حققت المطلوبات المتداولة على شركات القطاع ارتفاعاً بمقدار 465.2 مليون درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016 حيث كانت تبلغ 1.6 مليار درهم وارتفعت بمعدل 29% لتصل إلى 2 مليار درهم ويرجع ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة خلال عام 2017.

إيرادات

وبينت الدراسة أن شركات السلع الاستهلاكية حققت إجمالي إيرادات من النشاط الجاري في نهاية عام 2016 بقيمة 4.6 مليارات درهم وارتفعت بمقدار 106.4 ملايين درهم أو ما نسبته 2% لتصل إلى 4.7 مليارات درهم بنهاية عام 2017، وزاد إجمالي التكاليف المباشرة إلى 3.2 مليارات في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 3.1% في نهاية 2016.

وكذلك المصروفات العمومية والإدارية والبيعية فقد ارتفعت بنهاية عام 2017 لتصل إلى 1.2 مليار درهم بارتفاع قدرة 98.1 مليون درهم عما كانت عليه بنهاية عام 2016 حيث كانت تبلغ 1.1 مليار درهم.

10

شملت الدراسة 10 شركات مدرجة، 6 شركات في سوق دبي المالي وهي:«دبي للمرطبات» و«المتحدة للأغذية» و«غلفا للمياه» و«يونيكاي» و«الإمارات للمرطبات» و«ماركة»، و4 شركات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «مجموعة أغذية» و«فودكو» و«العالمية القابضة» و«رأس الخيمة للدواجن والعلف».