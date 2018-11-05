«دبي التجاري» يعلن الفائزين في حملته الترويجية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري أسماء الفائزين في حملته الترويجية «اربح تذكرتين إلى أوروبا أسبوعياً» في حفل أقيم أخيراً في مقره الرئيسي في دبي. وقد تم تسليم الجوائز للفائزين من قبل خالد أحمد الحمادي، رئيس إدارة المبيعات والتوزيع في البنك.وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، مهنئاً الفائزين: «نحن سعداء لتقديم هذه الجوائز للفائزين المحظوظين. باعتبارنا أحد البنوك الرائدة في المنطقة، فإننا نتطلع دائماً إلى إضافة قيمة مميزة على معاملاتنا المصرفية وتعزيز تجربة عملائنا المصرفية ومساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم المالية».

وأعرب الفائزون عن سعادتهم بالفوز بتذاكر إلى أوروبا وشكروا البنك على تنظيم مثل هذه الحملات الترويجية المثيرة، إضافة إلى تزويدهم بالمنتجات.

وقالت جيجي لونزام، إحدى الفائزات المحظوظات: «أنا سعيدة جداً بفوزي بتذاكر إلى أوروبا، حيث إنني كنت قد بدأت بالفعل في التخطيط لرحلة إلى أوروبا، وجاءت هذه الجائزة في وقتها المناسب».