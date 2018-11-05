توفير خدمات «القيمة المضافة» على الهواتف الذكية قريباً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، عن أن الهيئة ستوفر خدمات ضريبة القيمة المضافة على أجهزة الهواتف المحمولة قريباً من خلال تطبيق ذكي.

وأوضحت في ندوة نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بأبوظبي في مقر دائرة التنمية الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي حول «ضريبة القيمة المضافة تحديات وحلول لرواد الأعمال»، أن الهيئة أطلقت منذ فترة على موقعها الإلكتروني خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي، التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير، والتأكد من أن التجار ومقدمي الخدمات مسجلون لدى الهيئة، كما أطلقت الهيئة خدمة حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية، التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار المشتريات أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة.

وأكدت سارة الحبشي في الندوة التي أدارها الخبير الاقتصادي محمد المهري، حرص الهيئة على تقديم المزيد من التسهيلات لمساعدة رواد الأعمال، على الالتزام بسداد الضريبة وفق القوانين المتبعة بالدولة، مع توفير التوعية الكاملة لأصحاب المشاريع الناشئة باشتراطات وإجراءات النظام الضريبي. وقالت: «وفرنا هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة، وسيتم توفيرها قريباً من خلال تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة قريباً».