«أبوظبي الأول» يحصد جائزة الأفضل في إدارة السيولة من «غلوبال فاينانس»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة «أفضل بنك لإدارة السيولة في الشرق الأوسط» لعام 2018 من قبل مجلة «غلوبال فاينانس» في حفل الجوائز الذي أقيم في سيدني، أستراليا. وتسلط هذه الجوائز الضوء على المؤسسات المالية الرائدة التي تقدم للعملاء تقنيات متقدمة على مستوى دولي، لتزويدهم بالمعلومات ولتحليل البيانات.

ويوفر بنك أبوظبي الأول مجموعة متنوعة من المنتجات والأدوات والخدمات، التي تمكن العملاء من إدارة تدفقاتهم النقدية؛ حيث يعدّ هذا المجال مصدراً رئيساً لإيرادات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «تمثل هذه الجوائز خير دليل على النهج المبتكر الذي يعتمده البنك في ما يتعلق بالخدمات المصرفية والتقنيات الرائدة ومجموعة المنتجات المتطورة التي تضع عملاءنا على رأس قائمة أولوياتنا.

ومع استمرار تطور الخدمات في مجال إدارة النقد والخزينة بفضل أحدث التقنيات؛ يواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بابتكار وإيجاد حلول جديدة تلبي احتياجات عملائنا لإدارة النقد في الإمارات وخارجها».