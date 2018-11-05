47.4 مليوناً أرباح «سيراميك رأس الخيمة» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» انخفاض صافي أرباحها بنسبة 14% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 47.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 84.689 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي أمس، إن تراجع الأرباح جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية مدفوعة بالنفقات المرتبطة بتوحيد البيانات المالية للشركات السعودية وخسائر صرف العملات الأجنبية وارتفاع سعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن «ليبور».

وبحسب البيان، انخفضت الإيرادات الأساسية بنسبة 0.6% على أساس سنوي لتصل إلى 639.6 مليون درهم، وانخفضت إيرادات الأعمال الأساسية بنسبة 5.7% على أساس ربع سنوي متأثرة بركود المبيعات خلال فترة الصيف.