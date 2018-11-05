36.2 مليون درهم أرباح «ديبا» حتى 30 سبتمبر

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة ديبا المجموعة الرائدة في الحلول والتصاميم الداخلية، أنها سجلت أرباحاً صافية بلغت 36.2 مليون درهم منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر الماضي، بينما لديها سيولة نقدية تبلغ 126 مليون درهم، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5%، أو 61.7 مليون درهم، في العائدات لتصل إلى 1.287 مليار درهم، مقارنة بعام 2017 كاملاً، الذي بلغت العائدات فيه 1.225 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي، أمس، إنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 15% في حجم المشاريع التي تعاقدت عليها، لتصل قمتها إلى 2071 مليون درهم .

وقالت الشركة في بيانها، إن موقفها المالي قوي، حيث بلغت السيولة النقدية المتوفرة لديها 126 مليون درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر العام الجاري.