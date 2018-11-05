«إي بي إم تيرمينالز» تطرح أسهماً بـ 11.8 مليون دينار للاكتتاب

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الشركة المشغلة الحصرية لميناء خليفة بن سلمان، أمس عن الطرح الأولي للاكتتاب العام في عدد 18,000,000 سهم من أسهم الشركة.

ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة 20% من رأس مال الشركة الصادر، ومن المتوقع أن تجمع الشركة من خلال الطرح الأولي للإكتتاب العام مبلغ قدره 11,880,000 دينار بحريني ويكون الاكتتاب مفتوحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك بدءاً من 8 نوفمبر 2018.

وعلق مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، على هذه الخطوة قائلاً: يمثل قرار الطرح الأولي للاكتتاب العام نقلة غير مسبوقة في تاريخ شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، حيث يعتبر الاكتتاب فرصة قيمة للاستثمار في شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص وفي الميناء التجاري الوحيد في البحرين.

ويعد هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه لشركات قطاع النقل واللوجستيات في البحرين.