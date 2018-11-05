«ميديكلينيك» تستحوذ على حصة أقلية في «بورن هول إنترناشيونال مينا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لشركة ميديكلينيك إنترناشيونال، المجموعة المتخصصة بإدارة المستشفيات الخاصة والتي تنتشر عملياتها في كل من جنوب أفريقيا وسويسرا ودولة الإمارات، وتمتلك حصة تبلغ 29.9٪ في مؤسسة سباير هيلثكير بالمملكة المتحدة، عن استحواذها على حصة أقلية في شركة «بورن هول إنترناشيونال مينا المحدودة، المركز المتخصص في علاج الإخصاب، الذي تم افتتاح فرعه في الشرق الأوسط في عام 2010 بواسطة تي في إم كابيتال هيلثكير، الشركة المتخصصة في استثمارات الملكية الخاصة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

وقالت هدى أبو جمرة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورن هول إنترناشيونال والشريك المؤسس لشركة تي في أم كابيتال هيلثكير: «يسعدنا العمل مع ميديكلينيك الشرق الأوسط كشريك استراتيجي رائد لتعزيز المسيرة الناجحة لمركز بورن هول للإخصاب في دولة الإمارات».

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «تضيف هذه الشراكة المزيد من المعارف والخبرات إلى مركز الإخصاب الذي نعمل عليه حالياً في مستشفى ميديكلينيك العين، فضلاً عن الخدمات التي نخطط لإضافتها في المنطقة مستقبلاً».