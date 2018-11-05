الأسواق تتماسك أمام جني أرباح على «القيادية»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس أمام عمليات جني أرباح محدودة استهدفت أسهماً قيادية في قطاع العقار، في وقت تراجعت فيه السيولة بنحو ملحوظ إلى ما دون 130 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.37% أو ما يعادل 10.24 نقاط ليغلق عند 2794.98 نقطة، بضغط من أسهم شركات العقار والنقل والبنوك، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً بنحو 0.83 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليصل إلى 4919.84 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاتصالات والطاقة في مقابل ارتفاع البنوك والاستثمار والتأمين.

ووصلت السيولة الكلية إلى 127.4 مليون درهم، منها 89.6 مليوناً في دبي، و37.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 71.9 مليون سهم، موزعة بواقع 56.6 مليوناً في دبي، و15.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 1702 صفقة.

العقار

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.73% مدفوعاً بهبوط إعمار العقارية 1.33% وأرابتك 0.98% وداماك 0.5% ودريك آند سكل 1.03% والاتحاد العقارية 1.43%، فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.07% بضغط تراجع دبي الإسلامي 0.19% فيما استقر الإمارات دبي الوطني.

ونزل أيضاً قطاع النقل 0.41% مع انخفاض أرامكس 0.48% والخليج للملاحة 1.83% واستقرار العربية للطيران، بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.12% مع ارتفاع دبي المالي 0.45% واستقرار دبي للاستثمار.

وهيمن إعمار العقارية على التداولات بسيولة 37 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات 9.3 ملايين درهم، تلاه سهم أرابتك مستقطباً 7 ملايين درهم، وجاء سهم مصرف السلام السودان في صدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 7.14%، فيما كان أمانات الأكثر انخفاضاً بنحو 4.27%.

البنوك

وفى سوق العاصمة، تراجع قطاع العقار بنسبة 2.45% مع انخفاض الدار 2.82% ورأس الخيمة العقارية 2.4%، فيما ارتفع إشراق 0.33%. بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.34% بدعم مكاسب أبوظبي الأول 0.43% وأبوظبي التجاري 0.13%.

وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.58% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها، كما هبط قطاع الطاقة 0.36% نتيجة هبوط سهم دانة غاز 1.74%، في مقابل صعود أدنوك للتوزيع 0.43%.

وتصدر سهم اتصالات النشاط بسيولة 7.57 ملايين درهم، تلاه سهم بنك الاتحاد بتداولات 7.5 ملايين درهم، ثم دانة غاز بقيمة 5.4 ملايين درهم، وحقق سهم أدنيك للتأمين أكبر نسبة ارتفاع بنحو 11.43%، فيما كان أسمنت الخليج الأكثر تراجعاً بنحو 8.5%.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.29% إلى 3228.79 نقطة بعد التداول على 166.19 ألف سهم بقيمة 1.15 مليون دولار من خلال 70 عملية. وفي سوق المشتقات جرى التداول على 1680 عقداً بقيمة 420.2 ألف درهم من خلال 4 عمليات، حيث انخفضت عقود إعمار بنسبة 1.34% والاتحاد العقارية بنحو 1.42%.

الأجانب

مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 6.5 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.3 ملايين للأجانب، و1.24 مليون للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 6.5 ملايين درهم، منها 3.8 ملايين للعرب، و2.7 مليون للمواطنين. وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 4 ملايين درهم، فيما اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 121 ألف درهم.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم الدار العقارية وإعمار العقارية واتصالات وأبوظبي التجاري والخليجية للاستثمارات العامة، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دانة غاز وديار للتطوير وأبوظبي الأول والاتحاد العقارية.

إفصاحات

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