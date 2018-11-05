50 % نمواً في أرباح «أبنوس» بفضل استخدام التقنيات المتطورة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أبنوس، إحدى الشركات الكبرى الرائدة في صناعة الأثاث والديكور في دولة الإمارات، عن زيادة بنسبة 50% في إيراداتها لعام 2018، مقارنةً بإيرادات عام 2017. وقد حازت الشركة لقب أفضل شركة لصناعة الأثاث والديكور لهذا العام، في حين فاز رئيسها التنفيذي، كمال فرح، بجائزة أفضل رائد أعمال للعام نفسه.

وقال كمال فرح، الرئيس التنفيذي لشركة أبنوس: «نشعر بالسعادة والاعتزاز والفخر لفوزنا بلقب «أفضل شركة لصناعة الأثاث والديكور»، وجائزة «أفضل رائد أعمال» لهذا العام. نتيجة جهد فريق متميّز يتشارك أعضاؤه القيم ذاتها المتمثّلة في أهمية العمل الجماعي والاحترام المتبادل والنزاهة والعمل الجاد، ويُعد هذا الفريق السبب الحقيقي وراء المكانة الرائدة التي نحظى بها حالياً في السوق».

وأضاف إبراهيم المغربل، مدير التسويق في مجموعة شركة المقاولات الهندسية (ECC Group) قائلاً: «تواصل أبنوس، بقيادة كمال فرح الملهمة وإيمانه بأهمية الابتكار، تطبيق أحدث التقنيات واستخدامها في مرافق التصنيع التابعة لها، في الوقت الذي تتولى فيه تطبيق مبادئ نمذجة معلومات البناء على مستوى جميع المشاريع التي تشارك بها. وجديرٌ بالذكر أن لكمال فرح رؤية ثابتة تقود الشركة نحو المستقبل بخطى ثابتة، من خلال اعتماد نهج شامل ومستدام، ما يجعلها إحدى أبرز الشركات الرائدة في هذا القطاع».