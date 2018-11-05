البنوك تضخ 37 ملياراً في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ضخت البنوك العاملة في الدولة 37.1 مليار درهم في شرايين القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمواصلة مسيرة نموه القوية.

وكشفت أحدث بيانات للمصرف المركزي أمس عن ارتفاع القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة من تريليون و105 مليارات و7 ملايين درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و142 ملياراً و7 ملايين درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 37.1 مليار درهم تشكل نسبة 3.35%.

تمويل

واستحوذت البنوك الوطنية على الزيادة الأكبر في قروض القطاع الخاص، حيث زادت قروضها من 967 مليار درهم إلى تريليون و3 مليارات و293 مليون درهم، بزيادة قدرها 36 ملياراً و293 مليون درهم بنسبة زيادة 3.7%، كما رفعت البنوك الأجنبية تمويلاتها للقطاع الخاص من 138 مليار درهم إلى 138.8 مليار درهم بزيادة 800 مليون درهم وبنسبة 5.7%.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 6.8 مليارات درهم في شرايين قطاع العقارات والإنشاءات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وكشفت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي عن أن البنوك زادت تمويلاتها لقطاع العقارات والإنشاءات من 298.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 304.98 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 6.8 مليارات درهم وبنسبة 2.3%.

إحصائيات وأكدت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك رفعت من قيمة تمويلاتها لقطاع العقارات من 299.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 234 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم وبنسبة 2%، كما رفعت من تمويلاتها لقطاع المقاولات من 68.6 مليار درهم إلى 70.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة 2.3 مليار درهم 3.3%.

وأشارت الإحصائيات إلى أن البنوك رفعت تمويلاتها لقطاع التجار من 152.7 مليار درهم إلى 154.8 مليار درهم بزيادة 2.1 مليار درهم وبنسبة 1.4% خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري.

وأوضحت الإحصائيات ارتفاع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال التسعة أشهر الأُول من العام من 326.6 مليار درهم إلى 329.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 3.3 مليارات درهم وبنسبة 1%، كما ارتفعت القروض الشخصية لأغراض تجارية من 79.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 83.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة 4 مليارات درهم وبنسبة 5%.