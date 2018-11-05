58.32 مليون درهم صافي أرباح «المزايا» للربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. عن نتائجها المالية للـربع الثالث من العام 2018، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 58.32 مليون درهم خلال تلك الفترة، وبربحية سهم بلغت 9.33 فلوس.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس إبراهيم الصقعبي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 30/‏10/‏2018، إن المزايا القابضة وبفضل من الله وتوفيقه استطاعت من خلاله إنجاز عمليات البيع والتأجير والتسليم تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 226.85 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2018، والتي بلغت نحو 149.77 مليون درهم إيرادات ناتجة عن عمليات البيع، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 12.43 % وبواقع 76.14 مليون درهم مقارنة بـ 67.72 مليون درهم في العام السابق.