«نور بنك» يسرّع تحوله الرقمي عبر «مايكروسوفت داينمكس 365»

المصدر: دبي- البيان

أعلن نور بنك الرائد الإقليمي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية في الدولة أمس عن شراكة مهمة مع مايكروسوفت، وتهدف هذه الخطوة إلى دفع عجلة التحول الرقمي داخل عمليات البنك لجذب العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز العمليات، واعادة تحسين المنتجات والخدمات.

واختار نور بنك النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء في داينمكس 365 لقدرته على توفير عرض متكامل للعملاء، حيث يمكن للبنك مشاهدة المحافظ والتفاعلات والخبرات والخدمات التلقائية، كما ستعمل مايكروسوفت مع مديري تكنولوجيا المعلومات في البنك، للتأكد من أن المنصة تقدم الدعم المناسب لأجندة البنك الرقمية والمتطلبات التشغيلية لسنوات مقبلة.

قال جون ايسيفيديس الرئيس التنفيذي لدى نور بنك «يلتزم نور بنك بأن يكون في طليعة الابتكار من خلال خلق تجارب آمنة وسلسة للموظفين والعملاء، وسيتم من خلال منصة داينمكس 365 تمكين موظفينا للتعاون بشكل أكثر فعالية، وتقديم مستوى متميز في خدمة العملاء، وستتيح لنا البيانات والتحليلات، التي يتم جمعها في الوقت الحقيقي عن طريق هذه الأداة من معرفة توقعات العميل وجميع تفضيلاته، وتقديم تجارب مميزة وفريدة للعملاء».