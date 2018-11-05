أسعار «الأيبور» متوسطة وطويلة الأجل تتراجع

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

تراجعت أمس أسعار فائدة الأموال طويلة ومتوسطة الأجل بين البنوك «الأيبور»، بعد أن حققت أعلى مستوياتها الخميس الماضي، وانخفضت أسعار الفائدة لأجل عام من 3.49 % ليوم الخميس الماضي إلى 3.46 % أمس الأحد، كما تراجعت أيضاً أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 2.92% مقابل 3.029% ليوم الخميس الماضي.

وغلب التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أن حققت يوم الخميس 18 أكتوبر الماضي أعلى مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت أسعار الفائدة لأجل سنة 3.46%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 3.30%.

ويتوقع خبراء أن تواصل أسعار الفائدة تذبذبها على مستويات مرتفعة خلال الشهر الجاري في ظل اعتزام الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة على الدولار للمرة الرابعة.

ويرجع ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة بمقدار ربع نقطة، وزيادة فائدة على إعادة الشراء «الريبو» بمقدار ربع نقطة.