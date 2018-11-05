دار التأمين تضاعف أرباحها إلى 8.39 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت دار التأمين صافي أرباح بلغت قيمتها 8.39 ملايين درهم خلال أول تسعة أشهر من العام 2018، وتمثِّل هذه الأرباح أكثر من ضعفي الأرباح بالمقارنة مع الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 3.86 ملايين درهم.

وتعليقاً على النتائج المالية لأول تسعة أشهر لعام 2018، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «يعد هذا مؤشراً جيداً للغاية للشركة، حيث إن التَّحسُّن الملحوظ في العمليات التجارية الأساسية لدار التأمين مستمر وبكل قوة».

وأضاف القبيسي، قائلاً: «تمكنت الشركة من مضاعفة صافي أرباحها لأول تسعة أشهر من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 بالرغم من المنافسة الشديدة، وزيادة الضغوطات الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، وذلك من خلال استراتيجيات مدروسة بعناية والمنفذة بفعالية عبر جميع خطوط الأعمال. نحن واثقون من الحفاظ على نمونا بقوة خلال العام 2018 والمستقبل».

وقال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: «يعود ذلك بشكل مباشر لسلسلة من القرارات الاستراتيجية والتكتيكية لتخفيض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال وانتقاء المخاطر».

ومن خلال قيام دار التأمين بالاستثمار في العقارات ذات عوائد إيجار عالية خلال الربع الأول من العام 2018، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى 4.99 ملايين درهم خلال أول تسعة أشهر من العام 2018.