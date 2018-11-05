زاخر مارين تبرم صفقة تمويل بـ125 مليون دولار مع «ساينوشور»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «زاخر مارين الدولية» (ZMI)، ومقرها أبوظبي، عن إبرام عملية تمويل بقيمة 125 مليون دولار وهي الأولى من نوعها في قطاع الخدمات البحرية البترولية في المنطقة. أبرمت الصفقة مع هيئة ائتمان الصادرات الصينية (ECA)، والتي تعرف أيضاً باسم (ساينوشور)، وهي أول معاملة مدعومة من ساينوشور بالمنطقة لصالح شركة خاصة في قطاع الخدمات البحرية البترولية.

وتضمنت الصفقة على وجه التحديد تمويل اثنتين من المنصات البحرية وهما الأكبر والأكثر تطوراً من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة، واللتين تم بناؤهما في حوض صناعة السفن البحرية من قبل مصنع ووهان للآلات البحرية ومقره ووهان في الصين.

صفقة

وعلق رمزي السويدي، رئيس المشاريع الاستراتيجية في (ZMI) قائلاً «هذه الصفقة هي الأولى من نوعها في المنطقة ما يمهد الطريق لعلاقة طويلة مع شركائنا في التمويل محلياً ودولياً» وتابع قائلاً «إن هذا الاستحواذ يسلط الضوء على قوة (ZMI) وقدرتها على تحقيق نمو مستدام واستمرار تزويد العملاء بخدمات شاملة ومتنوعة».