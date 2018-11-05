مؤتمر التأمين الصحي يبحث في دبي معايير الابتكار

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في دبي بعد غدٍ فعاليات مؤتمر التأمين الصحي السنوي الخامس الذي تنظمه جمعية الإمارات للتأمين تحت عنوان معايير الابتكار في الرعاية الصحية ويستمر لمدة يومين، ويسلط المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في فندق روضة المروج بمشاركة 100 من ذوي الخبرة الإماراتية والعالمية، الضوء على آخر التطورات والمستجدات التي يشهدها سوق التأمين الصحي في الدولة ودور الجهات الرقابية في إحداث التغيير المطلوب للارتقاء بهذا النوع من التأمين والوصول به إلى أعلى مستويات الجودة.

ويوفر المؤتمر فرصاً مهمة للوقوف على أحدث التطبيقات المتعلقة بالتأمين الصحي من ناحية الابتكار والتحديث، ويفتح في الوقت نفسه المجال واسعاً للدوائر والهيئات الصحية في الدولة للحديث عن آخر التطورات والمستجدات في قطاع التأمين الصحي بدولة الإمارات.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 70 مليار دولار بحلول عام 2020 في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع تحولاً مهماً، حيث تساهم التكنولوجيا والابتكار بدور حيوي في التأثير على القطاع المذكور.