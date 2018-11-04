43 ملياراً أرباح 35 شركة وبنكاً مدرجاً خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نمت أرباح 35 شركة وبنكاً وطنياً مدرجاً أعلنت عن نتائجها بنحو 10.8% خلال التسعة أشهر الأولى في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني وتعافي النفط.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» وصلت أرباح الشركات والبنوك الـ«35» إلى 42.86 مليار درهم من يناير حتى نهاية سبتمبر بزيادة 4.18 مليارات درهم مقارنة بنحو 38.68 ملياراً في الفترة نفسها من 2017.

وتوقّع خبراء ومحللون أن تتوالى إعلانات الشركات عن نتائج قوية لا سيما أن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد صلابتها وقوتها في استكمال مسيرة الأداء الجيد خلال العام الجاري والسنوات المقبلة.

وجاء بنك «أبوظبي الأول» في صدارة الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً صافية في 9 أشهر بنحو 9.07 مليارات درهم بنمو 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2017 وثانياً حل بنك «الإمارات دبي الوطني» بأرباح 7.65 مليارات بزيادة 24% ثم مجموعة «اتصالات» بأرباح 6.59 مليارات درهم خلال 9 أشهر بنمو 2.4% وثالثاً « دبي الإسلامي» بأرباح 3.6 مليارات بزيادة 14.1%.

وفى المركز الرابع جاء «أبوظبي التجاري» بأرباح تخطت 3.48 مليارات درهم خلال 9 أشهر بزيادة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2017 يليه «أبوظبي الإسلامي» بأرباح 1.75 مليار درهم بنمو 3.5% ثم «بنك المشرق» بنمو 5% إلى 1.74 مليار درهم ثم «دو» بزيادة 9.2% إلى 1.4 مليار ثم «الاتحاد الوطني» بأرباح 1.26 مليار درهم.

وفى المركز العاشر جاء، «دبي التجاري» بنمو 26.8% إلى 843.1 مليون درهم تلاه «دبي للاستثمار» بأرباح 724.3 مليوناً ثم «رأس الخيمة الوطني» بنمو11% إلى 668.8 مليون درهم ثم «بنك الفجيرة» بنحو 462.1 مليوناً بزيادة 15.1%.