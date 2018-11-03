4507 حسابات جديدة في «سوق دبي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نمت الحسابات الجديدة التي أضافتها شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي بنسبة 50.6% أو ما يعادل 4507 حسابات لتصل إلى نحو 13 ألفاً و405 حسابات جديدة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 8 آلاف و898 حساباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد الحسابات الجديدة خلال أكتوبر 738 حساباً، مع استحواذ شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة بواقع 93 حساباً، ثم «الصفوة مباشر» بـ 51، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ 50 حساباً تلاها «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 48 حساباً و«الإمارات الإسلامية للوساطة» 47 حساباً و«بيت الوساطة» 41 حساباً و«الرمز كابيتال» 38 حساباً و«هيرميس - الإمارات» 35 حساباً.