الأسهم المحلية تنتعش في أسبوع بدعم شراء الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي قرابة 14 مليار درهم وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات في ظل توالي إعلانات الشركات والبنوك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات مما دعم معنويات المستثمرين ويبشر بموسم قوي للنتائج.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 2.5%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في 5 أشهر، ليغلق عند 2805.22 نقاط، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما ربح سوق أبوظبي ما نسبته 0.79% ليغلق عند 4920.66 نقطة، مدعوماً بأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة.

سيولة

ووصلت السيولة الأسبوعية للأسواق إلى 1.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.067 مليار درهم في دبي، و730.9 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 911.87 مليون سهم، منها 682.3 مليون سهم في دبي، و229.57 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 19 ألف صفقة.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«جي اف اتش» و«الدار العقارية» و«اتصالات» و«دبي الإسلامي»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «ديار للتطوير» و«دي إكس بي» و«دبي للاستثمار» و«أبوظبي الأول» و«سوق دبي المالي».

دبي

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.35% بدعم صعود سهم «دبي الإسلامي» 2.12% و«الإمارات دبي الوطني» 2.78%، فيما زاد قطاع العقار بنسبة 3.25% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 5.82% و«أرابتك» 9% و«داماك» 1% و«الاتحاد العقارية» 1.29%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.4% مدعوماً بارتفاع «دبي للاستثمار» 2.5% و«سوق دبي المالي» 2.77%، وارتفع قطاع النقل بنسبة 3.47% مع نمو سهم «العربية للطيران» 3% و«أرامكس» 4.8%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط بسيولة 292.3 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 101 مليون درهم، ثم سهم «جي أف أتش» بتداولات 94.3 مليون درهم.

وكان سهم «أرابتك» أكبر الرابحين مع صعوده 9%، تلاه سهم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 6.67%، ثم سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً 5.82%. بينما تصدر الأسهم المتراجعة سهم «الأسمنت الوطنية» منخفضاً بنسبة 5.98%، ثم سهم «أمان للتأمين» متراجعاً 2.19%، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.8%.

واتجه الأجانب نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 81.64 مليون درهم، بينما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للتسييل، بصافي استثمار 81.64 مليون درهم، منها 14.14 مليوناً للعرب، و12.87 مليوناً للخليجيين، و54.6 مليوناً للمواطنين.

أبوظبي

وفى أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.25% بعد ارتفاع سهم «أبوظبي التجاري» 6.81%، فيما تراجع «أبوظبي الأول» بنحو 1.42%، وزاد قطاع العقار بنسبة 4.84% بدعم صعود سهم «الدار» 6.63%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.53% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.47% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 5.94% واستقرار «دانة غاز»، فيما انخفض سهم «طاقة» 5.36%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بسيولة 221.65 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» مستقطباً نحو 132 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بقيمة 57.36 مليون درهم.

وكان سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.29%، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بنسبة 8.91% ثم «أبوظبي التجاري»، مرتفعاً بنسبة 6.81%. وسجل سهم «أركان لمواد البناء» أكبر نسبة تراجع بنحو 10.43% مغلقاً عند 0.455 درهم، تلاه سهم «أريد» بنسبة 10%، ثم سهم «الفجيرة لصناعات البناء» مع انخفاضه 9.62%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 32 مليون درهم، منها 25 مليوناً للأجانب، و6.8 ملايين للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 32 مليون درهم، موزعة بواقع 21.65 مليوناً للخليجيين، و10 ملايين للمواطنين.

المحافظ

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 115.5 مليون درهم، منها 22.67 مليوناً في أبوظبي، و92.85 مليوناً في دبي. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 115.5 مليون درهم، منها 22.67 مليوناً في أبوظبي، و92.85 مليوناً في دبي.